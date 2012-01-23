Гіпертонія не страшна тим, хто вірить в Бога

Вірити в існування вищих сил корисно не тільки для душі, але і для тіла. Можливо, це твердження звучить дещо блюзнірськи, але для віруючих людей буде, на наш погляд, приємно дізнатися, що відвідини церкви сприятливо впливають на кров`яний тиск. Принаймні, до такого висновку прийшли дослідники з Норвезького університету науки і техніки, і поділилися результатами відкриття в статті, опублікованій журналом International Journal of Psychiatry in Medicine.

Об`єктом дослідження норвезьких учених стало населення фюльке Нур-тренделаг. 90% проживаючих тут людей є прихожанами державної лютеранської церкви. 20% з них відвідують церкву кожного тижня. Як вже було сказано вище, ученим за 25 років спостережень, коли проводилися регулярні обстеження і опити учасників фокус-групи, вдалося достовірно встановити зв`язок між часом, який люди проводять в храмі, і нижчим кров`яним тиском.

Для порівняння схожі дослідження були проведені на території США, де спостерігається більший розкид релігійних конфесій.

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