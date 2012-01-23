Чим корисна "залізна" каша

Гречка не тільки смачний і поживний, але і вельми корисний продукт. За вмістом білка вона перевершує всі зернові, поступаючись лише бобом, і тому в раціоні може замінювати собою м`ясо. Завдяки високому вмісту фолієвої кислоти гречка стимулює кровотворення, зміцнює судини і серце. Наявність вітамінів групи B1, B2, B6, P, кальцію і заліза сприяє зміцненню імунітету. А враховуючи незаперечну користь молока, гречана каша з молоком, перетворюється на справді чудодійний засіб. Наші предки знали толк в здоровій їжі.

Для профілактики атеросклерозу і зміцнення серцево-судинної системи рекомендується випивати в день 2 склянки гречаного киселю. Готувати його просто: досить перемолоти в кавомолці гречану крупу, 3 ложки одержаного борошна розвести в 300 мл холодної води і декілька хвилин проварити, періодично помішуючи.

Гречка давно призначена на роль одного з головних елементів в дієтохарчуванні. Від цієї каші худнуть - треба тільки знати, як її готувати, щоб не набридала і хотілося ще. Здавалося б, як просто: проварив 20 хвилин крупу на повільному вогні і каша готова. Таку гречку цілком можна їсти, ось тільки фанатом ви не станете. А ось якщо залити крупу водою перед сном, а з ранку зварити і потримати в теплі - вийде зовсім інша каша.