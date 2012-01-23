Чому у пологовому померли вісім немовлят?

За фактом смерті 8 немовлят у дитячій клінічній лікарні Нальчика слідчими органами Слідчого комітету Російської Федерації по Кабардино-Балкарській Республіці порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 293 КК РФ (недбалість, що спричинила через необережність смерть двох і більше осіб).

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті Росії, за даними слідства, з 3 по 11 січня 2012 року в «Республіканській дитячій клінічній лікарні» Міністерства охорони здоров`я Кабардино-Балкарської Республіки померли 8 немовлят, 7 з яких перебували на апаратному диханні.

Наразі встановлюються причини високої смертності дітей у лікарні, з`ясовується, чи всі необхідні заходи були проведені медичним персоналом для запобігання даним фактам, а також правомірність дій керівництва «Нальчицької міської електромережевої компанії» в частині відключення електрики в дитячій лікарні за вказаний період.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня 2012 року у виданні «Газета Юга» опубліковано інформацію про те, що за 10 перших днів 2012 року в республіканській дитячій клінічній лікарні, розташованій в місті Нальчик, померли 8 новонароджених.