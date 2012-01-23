Найстарішій людині в світі було 256 років

У 1933 році в некрологах Time Magazine і New York Times повідомлялося про те, що у віці 256 років помер Лі Чинг-Юн, який до цього часу вже поховав 23 дружини і виховав 180 спадкоємців. Чи був він насправді такий старий, і спробувала з`ясувати Environmental Graffiti.

Секрет молодості Лі Чинг-Юна полягав в тому, що він завжди зберігав душевний спокій, при цьому його дієта складалася з рису і вина. Про дитинство і юність Чинг-Юна збереглася мало інформації. Відомо, що народився він в провінції Сичуань в Китаї, де жив до кінця своїх днів. До 10 років Чинг-Юн був достатньо освіченим, вже відвідав Кан-Су, Шаньси, Тибет, Аннам, Сіам і Маньчжурію, де займався збором різних трав. Далі історія його життя втрачається.

Лі у віці 256 років був достатньо бадьорим і виглядав як типовий 60-річний чоловік. Саме цей факт ставить під сумнів його вік. Як говорив Лі сам, він народився в 1736 році і прожив 197 років. Проте, в 1930 році Ву Чанг-шин, професор і декан Університету Minkuo, знайшов записи, які підтверджують, що Лі народився в 1677 році, і що Імператорський Уряд Китаю поздоровляв його з 150-річним і 200-річним ювілеями.

Можливо Лі забув дату свого народження або був інший Лі Чинг-Юн. Довгий час найстарішою людиною на землі вважалася Жанна-Луїза Кальман, вік якої вважався феноменальним – їй було 122 року. Вона жила у Франції і померла в 1997 році. Це означає, що якщо записи, знайдені Ву Чанг-шином вірні, то вік Лі Чинг-Юна перевершує офіційно зареєстрований вік більш ніж на 130 років.

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