Домашня кішка - ворог здоров'я?
09:13, 24 січня 2012Зарубіжні новини
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Знову про SARS
Китайські учені виявили, що не тільки вив’єрри, яких вважали головними рознощиками вірусу "атипової пневмонії", можуть переносити збудника цього небезпечного захворювання.
Вони встановили, що вірус можна виявити також у лисиць і домашніх кішок. Про це розповіли кореспонденти газети, що друкується в адміністративному центрі провінції Гуандун місті Гуанчжоу.
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