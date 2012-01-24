Домашня кішка - ворог здоров'я?

09:13, 24 січня 2012
Зарубіжні новини
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Знову про SARS

Китайські учені виявили, що не тільки вив’єрри, яких вважали головними рознощиками вірусу "атипової пневмонії", можуть переносити збудника цього небезпечного захворювання.

Вони встановили, що вірус можна виявити також у лисиць і домашніх кішок. Про це розповіли кореспонденти газети, що друкується в адміністративному центрі провінції Гуандун місті Гуанчжоу.

likar.info

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