Зайва вага - від недосипу

Людям, страждаючим порушеннями сну, загрожує ожиріння, діабет і ішемічна хвороба серця, вважають співробітники Медичної школи Перельмана при Університеті Пенсільванії (США).

Попередні дослідження показали, що малосплячі більше схильні до набору зайвої ваги, розвитку діабету і серцево-судинних хвороб, що у результаті закінчується передчасною смертю. А ось нинішня робота ставить питання інакше: першопричиною проблем з серцем, судинами і метаболізмом можуть бути в числі інших порушення сну, тобто труднощі із засинанням, з самим сном, а також надмірно довгий сон.

Учені проаналізували відомості про 138 201 людину, щоб виявити зв`язок між порушеннями сну і іншими розладами. При аналізі акцентувалася якість сну випробовуваних, ніж його тривалість.

Це найбільше на сьогодні дослідження, що продемонструвало зв`язок порушень сну з серцево-судинними і метаболічними захворюваннями. А тому можна стверджувати, що хронічні проблеми зі сном спричиняють такі ж постійні хвороби.

pronowosti.ru