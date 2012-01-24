Болять суглоби – перевір печінку

Хвороби суглобів часто пов`язані із захворюваннями печінки. Печінка є лабораторією, яка відповідає за обмін речовин, тому порушення в її роботі відбиваються і на хрящовій тканині. Про це розповів ревматолог А.Івашківський, завідувач ревматологічним відділенням Міського центру кардіології і ревматології київської Олександрівської клінічної лікарні.

Українські лікарі досліджували стан внутрішніх органів у пацієнтів із захворюваннями суглобів. Результати підтвердили, що є прямий зв`язок між порушеннями в роботі печінки і остеоартрозом, а також подагрою. Хрящова тканина недоотримує живлення, якщо печінка хвора, пояснює фахівець.

До речі, в східній медицині прийнято вважати, що на великому пальці ноги закінчується меридіан печінки і жовчного міхура. Саме на цьому місці найчастіше виникає подагра.

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