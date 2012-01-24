Вітамін С захищає серце

Дефіцит вітаміну С провокує виникнення хвороб серця, прийшли до висновку учені з Університету Улсан (Південна Корея).

У дослідженні взяли участь 212 осіб, середній вік яких склав 61 рік. З`ясувалося, що 39% учасників мали дефіцит вітаміну С. У учасників узяли аналіз крові для оцінки концентрації протеїну hsCRP, підвищений рівень якого пов`язаний із запаленням і хворобами серця. Виявилось, що у людей, які споживають недостатньо вітаміну С, ризик померти від серцево-судинних захворювань протягом 1 року був вищий в 2 рази.

Найменш схильні до ризику серцево-судинних захворювань люди, що вживають достатньо вітаміну С як за рахунок раціону, так і за рахунок добавок, резюмували учені.

meddaily.ru