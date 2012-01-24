Ми товстіємо не від їжі, а від того, що п`ємо

Жителі великих міст все рідше угамовують спрагу звичайною водою і все частіше замінюють її зовсім іншими рідинами - лимонадом, соками, молоком або алкоголем. В результаті, як підрахували учені з Університету Північної Кароліни, за останні 37 років кількість калорій, які людина одержує не під час їди, а при угамовуванні спраги, виросло практично удвічі.

Якщо в 1965 році на долю напоїв доводилося приблизно 12% денної дози калорій, то тепер - все 21%. Таким чином, кількість калорій що "поставляються" в організм напоями виросло приблизно на 222 калорії в день.

"Незалежно від того, що саме ви п`єте - лимонад, молоко, апельсиновий сік або пиво - ваш організм засвоює додаткову порцію калорій, і при цьому їх надлишок не компенсується за рахунок зниження споживання їжі", - говорить один з керівників дослідження, - "А декілька сотень зайвих калорій щодня загрожують численними розладами здоров`я. Зокрема ожирінням та діабетом".

medicinform.net

