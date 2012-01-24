Швидкість старіння визначається за кількістю родимок
Дослідили 900 пар близнят
Кількість родимок на тілі людини може виявитися добрим індикатором швидкості процесів старіння організму, вважають британські учені. За їхніми даними, число родимок пропорційне довжині тіломірів – кінцевих фрагментів хромосом, які скорочуються з кожним поділом клітин.
У дослідженні, проведеному фахівцями Королівського коледжу Лондона, взяли участь 900 пар близнят. Учені вирахували родимки на тілі учасників, і, крім того, зміряли довжину тіломірів хромосом в їх клітинах.
Тіломіри – кінцеві фрагменти хромосом, що не несуть спадкової інформації. Їх основною функцією є захист клітинної ДНК від деформацій і ушкоджень. Довжина тіломір була визнана основним індикатором старіння організму після того, як було доведено, що ці ділянки хромосом скорочуються з кожним поділом клітини.
В середньому на тілі дорослої людини можна знайти від 30 до 100 родимок, проте в деяких випадках їх може бути більше 400. Дослідникам вдалося виявити статистично значущу кореляцію по довжині тіломірів між учасниками з менш ніж 25 родимками і тими, у кого їх було більше 100. У останній групі тіломіри значно довші, і це означало, що клітини цих людей «молодші» приблизно на 6-7 років.
Висновки учених вельми несподівані, оскільки до останнього часу головною особливістю людей з надміром родимок на тілі вважалася підвищена схильність до раку шкіри - меланоми. За словами провідного автора дослідження доктора Веронік Батай, незначний ризик злоякісних новоутворень, пов`язаний з великою кількістю родимок, з лишком компенсується меншою схильністю до вікових захворювань - хвороб серця, остеопорозу і т.д. Звіт про дослідження опублікований в свіжому номері журналу Cancer Epidemiology Biomarkersand Prevention, пише www.medportal.ru.