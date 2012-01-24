Швидкість старіння визначається за кількістю родимок

Кількість родимок на тілі людини може виявитися добрим індикатором швидкості процесів старіння організму, вважають британські учені. За їхніми даними, число родимок пропорційне довжині тіломірів – кінцевих фрагментів хромосом, які скорочуються з кожним поділом клітин.

У дослідженні, проведеному фахівцями Королівського коледжу Лондона, взяли участь 900 пар близнят. Учені вирахували родимки на тілі учасників, і, крім того, зміряли довжину тіломірів хромосом в їх клітинах.

Тіломіри – кінцеві фрагменти хромосом, що не несуть спадкової інформації. Їх основною функцією є захист клітинної ДНК від деформацій і ушкоджень. Довжина тіломір була визнана основним індикатором старіння організму після того, як було доведено, що ці ділянки хромосом скорочуються з кожним поділом клітини.

В середньому на тілі дорослої людини можна знайти від 30 до 100 родимок, проте в деяких випадках їх може бути більше 400. Дослідникам вдалося виявити статистично значущу кореляцію по довжині тіломірів між учасниками з менш ніж 25 родимками і тими, у кого їх було більше 100. У останній групі тіломіри значно довші, і це означало, що клітини цих людей «молодші» приблизно на 6-7 років.

Висновки учених вельми несподівані, оскільки до останнього часу головною особливістю людей з надміром родимок на тілі вважалася підвищена схильність до раку шкіри - меланоми. За словами провідного автора дослідження доктора Веронік Батай, незначний ризик злоякісних новоутворень, пов`язаний з великою кількістю родимок, з лишком компенсується меншою схильністю до вікових захворювань - хвороб серця, остеопорозу і т.д. Звіт про дослідження опублікований в свіжому номері журналу Cancer Epidemiology Biomarkersand Prevention, пише www.medportal.ru.