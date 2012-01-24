Які дієти найефективніші

Найдієвішими дієтами у 2011 році американські лікарі-дієтологи визнали японську, фінську та канадську. Столичний дієтолог Олена Рябчук пояснює це тим, що ці народи їдять легкі страви на основі риби, рису та вівсянки.

"За допомогою японської дієти можна схуднути на 5-7 кілограм за місяць. Склади свій раціон з таких продуктів: коричневий або тайський рис та всі вироби з нього – рисові крекери, рисова лапша. Готуй японську печеню з кубиків яловичини, капусти та приправ, салати з капусти. У раціоні повинні бути морепродукти – морська капуста, риба, рибна ікра, морські гребінці, мідії та креветки. Можна вживати сою – у вигляді зерен, олії та біфштексів – це джерело протеїну. Протягом дня радять випивати 5-6 кружок зеленого чаю, з`їдати 1-2 улюблені фрукти та одну порцію молочних продуктів для підтримки рівня кальцію".

Олена Василівна радить спробувати фінську дієту дівчатам і жінкам, які можуть відмовитися від цукру і страв з борошна. Тоді ж не можна вживати спиртне.

"Обов`язково виключте з раціону вироби з борошна, цукор, алкоголь і солодкі напої. На сніданок з`їжте тарілку супу або вівсяну чи рисову кашу з молоком. Випийте склянку фруктового фрешу. Опівдні з`їжте кілька свіжих фруктів – ківі, полуниці, грейпфрути та апельсини. На обід найкраще підійде 300 грам відвареної курятини, рибний суп і салат із зелені чи тертої моркви. На вечерю обмежтеся рагу із пісним м`ясом, гречаною кашею і легким фруктовим салатом з йогуртом на десерт. Перед сном можна випити склянку теплого молока. Така дієта допомагає схуднути на 4-5 кг за місяць, а також покращує роботу шлунку і печінки".

Канадська дієта, за словами дієтолога, розрахована на тиждень. За цей час можна скинути 2-3 кг.

"У понеділок їжте овочевий суп, 300 грам риби на пару та фрукти, окрім бананів. У вівторок – суп і овочі на пару, крім картоплі, кукурудзи і квасолі. Замість приправи до овочів можна використовувати лимонний сік і зелень. У середу – суп, овочеві та фруктові салати. У четвер доповніть раціон знежиреним кефіром і сиром. У п`ятницю дозвольте собі 300 грам риби чи м`яса на пару. У суботу повторюємо п`ятничний раціон. У неділю їмо рис і тушені овочі. Це допоможе схуднути і очистити організм від шлаків".

gazeta.ua