Нові лікувальні властивості соку з журавлини

Ізраїльський учений Ітжхак Офек з медичного факультету Університету Тель-Авіва виявив, що два стакани журавлиного соку в день запобігають виникненню інфекції сечовивідних шляхів у жінок.

Впродовж двадцяти років Офек займається вивченням популярного засобу народної медицини. І раніше він виявив великі, не піддатні діалізу молекули, які формують тефлон-подібну плівку на поверхні ротової порожнини. І саме з її допомогою цей учений в середині 90-хх років запропонував боротися з карієсом.

Також він довів ефективність журавлинного соку у викорінюванні головної причини виразок шлунку – бактерій Helicobacter Pylori. Цього разу ефективну дію надали поліфеноли, які за антибактеріальною дією не поступаються антибіотикам.

А зараз ізраїльський учений виявив, що два стакани журавлинного соку в день дуже ефективні в профілактиці інфекції сечовивідних шляхів у жінок. Щодо чоловіків, то автор дослідження їм теж рекомендує вживати цей корисний напій, правда не може стверджувати, що це настільки ж корисно.