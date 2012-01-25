Що таке позаматкова вагітність?

Позаматкова вагітність — ненормальна вагітність, яка є серйозною загрозою для життя жінки. Замість того щоб розвиватися, як годиться, в матці, запліднена яйцеклітина розвивається за її межами. Найчастіше (у 99% випадків) вона закріплюється в матковій трубі, але може опинитися і в яєчниках, і в черевній порожнині.

Ризик позаматкової вагітності підвищується з віком, найвищий у жінок 35-44 років. Особливо уважними до себе повинні бути жінки з хронічними запальними захворюваннями, викликаними хламідійною інфекцією, мікоплазмою або уреаплазмою, а також ті, хто проходив лікування з приводу трубного і гормонального безпліддя. Крім того, до групи ризику входять жінки з ендометріозом, вродженими аномаліями матки і маткових труб, невиношуванням вагітності. Використання як контрацепції внутріматочної спіралі так само може спровокувати позаматкову вагітність.

Причини

Цей небезпечний стан виникає, коли запліднена в матковій трубі яйцеклітина не може вчасно потрапити в матку.

Головна причина позаматкової вагітності — закупорка маткової труби або порушення її скорочень.

Це може трапитися при:

запальних процесах в статевих органах (яєчниках і трубах) — наприклад, після аборту;

вродженій недорозвиненості маткових труб;

гормональних порушеннях;

пухлинах внутрішніх статевих органів.

Що відбувається?

Якщо запліднене яйце не потрапило в матку, воно прикріпляється в тому місці, де “зупинилося”, наприклад, до стінки маткової труби, і там починає рости. Проте труба не призначена для розвитку плоду: її товщина складає всього лише від 1 міліметра до 1,5 сантиметрів, а тонка і ніжна стінка не здатна розтягуватися, подібно до матки. Тому в якийсь момент місця для розвитку плоду стає недостатньо.

Приблизно на 4-6-му тижні позаматкової вагітності ворсини зовнішньої оболонки ембріона проростають у стінку маткової труби - вона розривається, і виникає кровотеча в черевну порожнину. При цьому з`являється різкий переймоподібний біль внизу живота, нудота, запаморочення, а часто жінка непритомніє. Якщо пошкоджена велика судина, жінка може втратити значну кількість крові, що смертельно небезпечно.

Іноді розривається не труба, а стінка плодового яйця, яке потім виганяється у черевну порожнину через кінець маткової труби. Цей випадок називається трубним абортом. Він також супроводжується сильним болем внизу живота, слабкістю і запамороченням, але розвиваються ці симптоми повільніше, ніж при розриві труби. Через деякий час біль стихає, і у жінки створюється враження, що з нею все гаразд. Кровотеча, що проте продовжується, в черевну порожнину може привести до таких же тяжких наслідків