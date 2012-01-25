Рапсова олія - не корисна, а небезпечна

Серед жителів США і інших країн світу такий продукт як олія каноли і рапсу користується популярністю і надзвичайним попитом, проте цей продукт далеко не безпечний.

Нещодавні дослідження американських учених, можливо, зможуть поставити крапку в цих нескінченних спорах. Учені провели дослідження на тваринах, в ході яких виявлявся вміст різних токсичних речовин в олії. Дослідження проводилися на щурах, і в ході експерименту було встановлено негативний вплив олії рапсу на організм, оскільки після його тривалого прийому на серцевому м`язі, щитовидній залозі, надниркових і нирках утворювалися жирові відкладення.

Після припинення прийому олії на уражених органах залишилися рубці. За даними досліджень, олія каноли є, по суті, технічною і містить ерукову кислоту, і такому продукту зовсім не місце в людському організмі. Також для виготовлення олії в США використовується генетично модифікована канола або рапс, в яких містяться пестициди і навіть їх вирощування наносить непоправну утрату навколишньому середовищу.

newsland.ru