У чому причина плоскостопості

Плоскостопість найбільш поширена серед жінок старше 40 років. Основними причинами плоскостопості експерти вважають ожиріння, діабет і... високі підбори. Їх часте використання призводить до того, що сухожилля заднього м`яза поблизу кісточки постійно розтягуються. Результат – плоскостопість. Змінюється форма стопи, її поперечне і/або поздовжнє зведення опускаються, виникають хворобливі відчуття.

Проте, дослідження, проведене в Університеті Східної Англії показало, що в розтягуванні сухожиль винні не тільки каблуки. Воно співпадає з підвищеною активністю в спеціальних протеолітичних ферментах. Ці ферменти можуть руйнувати деякі частини заднього м`яза сухожилля і ослабляти його, внаслідок чого зведення стопи опускається.

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