У чому причина плоскостопості
«Винні» високі підбори, ожиріння, діабет...
Плоскостопість найбільш поширена серед жінок старше 40 років. Основними причинами плоскостопості експерти вважають ожиріння, діабет і... високі підбори. Їх часте використання призводить до того, що сухожилля заднього м`яза поблизу кісточки постійно розтягуються. Результат – плоскостопість. Змінюється форма стопи, її поперечне і/або поздовжнє зведення опускаються, виникають хворобливі відчуття.
Проте, дослідження, проведене в Університеті Східної Англії показало, що в розтягуванні сухожиль винні не тільки каблуки. Воно співпадає з підвищеною активністю в спеціальних протеолітичних ферментах. Ці ферменти можуть руйнувати деякі частини заднього м`яза сухожилля і ослабляти його, внаслідок чого зведення стопи опускається.