В Єгипті скасовано надзвичайний стан, що діяв понад 30 років

Правляча в Єгипті Вища рада збройних сил прийняла рішення з 25 січня скасувати надзвичайний стан, який діяв у країні понад 30 років.

"Ми прийняли рішення скасувати надзвичайний стан, починаючи з ранку 25 січня", - завив глава Військової ради маршал Хусейн ТАНТАВІ, повідомляє РІА «Новости».

За його словами, передбачені режимом НС покарання як і раніше діятимуть тільки стосовно злочинів, пов`язаних з бандитизмом.

Це очікуване рішення приурочене до святкування першої річниці січневого народного повстання, яке привело до повалення режиму Хосні МУБАРАКА.

Х.ТАНТАВІ також підтвердив, що армія складе із себе владні повноваження відразу після закінчення перехідного періоду.

"Збройні сили повернуться до виконання своєї ролі захисту нашої батьківщини відразу після закінчення перехідного періоду", - сказав глава Військової ради.

Надзвичайний стан було запроваджено в Єгипті після того, як у жовтні 1981 року екстремісти вбили колишнього президента країни Анвара Садата. З 1 червня 2010 року залишилися чинними тільки два положення закону про НС, пов`язані із звинуваченнями у тероризмі і торгівлі наркотиками.

Проте останній Президент Єгипту Х.МУБАРАК скористався правом на введення комендантської години під час масових народних протестів кінця січня - початку лютого 2011 року.

Правляча в Єгипті Вища рада збройних сил обіцяла скасувати надзвичайний стан до проведення виборів до парламенту країни. У той же час у зв`язку з нестабільним становищем у сфері безпеки вибори в Народне зібрання пройшли при діючому режимі НС. Скасування надзвичайного стану була однією з основних вимог у дні народного повстання проти режиму Х.МУБАРАКА. На думку учасників акцій протесту, сили безпеки використовували положення цього закону для боротьби з політичними противниками режиму.