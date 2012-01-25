Як зробити підошву взуття неслизькою

1. Можна нанести тонким шаром на підошву клей "Момент" (підошву спочатку бажано знежирити) і, не чекаючи висихання, присипати її зверху піском. Підошва таким чином стане менш слизькою приблизно на три-чотири тижні.

2. Аналогічний спосіб полягає в тому, що на покриту клеєм "Момент" підошву приклеюють шматочки наждачного паперу (для кращого зчеплення з підошвою можна використовувати папір на матерчатій основі). Шматочки "наждачки" можна покрити чорним маркером, щоб вони не були помітні на підошві. Варто врахувати, що такий варіант теж не довговічний (1-2 тижні), а також те, що наждачний папір може подряпати паркет.

3. Найпростіший і найменш витратний варіант — приклеїти до підошви два шматочки звичайного лейкопластиря (краще використовувати широкий лейкопластир і клеїти його хрестом). Як правило, лейкопластир здатний зробити підошву не слизькою максимум на три дні, зате його легко наклеїти наново. І не варто забувати використовувати чорний маркер, щоб не шокувати перехожих білими хрестами на підошві.

4. Цікавий спосіб - натерти підошву сирою картоплею. Такий метод користується популярністю, як вельми дієвий.

5. Якщо підошва на вашому взутті абсолютно гладка, можна спробувати створити узор самостійно. Це добре виходить за допомогою цвяха, розжареного стрижня з металу або паяльника. Як альтернативу можна використовувати дрібну тертку, натерта на ній підошва, стане менш слизькою.

6. У взуттєвій майстерні на підошву поставлять спеціальні малопомітні не ковзаючі пластини.

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