Дієта для працівників офісу: чим замінити шоколад і булочки

Багато людей, у яких сидяча робота, постають перед проблемою зайвої ваги. Поступово зайві кілограми починають прибувати.

Здебільшого це відбувається через неправильне харчування, вживання їжі з великою кількістю «легких» вуглеводів (цукерки, печиво, булочки, пиріжки, піца, шоколад, чіпси тощо) і зниження фізичного навантаження на м`язи.

Важливо! Щоб залишатися у своїй вазі, треба витрачати рівно стільки калорій на день, скільки одержуєш. Щоб схуднути, треба витрачати більше калорій, ніж одержуєш. По-іншому схема схуднення, на жаль, не працює.

Як схуднути при сидячій роботі, особливо якщо черговий дедлайн вимагає «допінг» для мозку у вигляді шоколадки, тістечка або шматочка піци?

7 порад, як схуднути в офісі

1. Розрахуй кількість калорій, які необхідні твоєму організму на день. Без надлишків, щоб жир не відкладався про запас. Формула стрункості: 1 ккал на 1 годину на 1 кг маси тіла.

Наприклад, якщо ти важиш 65 кг, то на день тобі треба одержати близько 1500 калорій (1 ккал х 24 год. х 65 кг).

Хочеш схуднути? Тоді треба зменшити кількість калорій. Наприклад, замість чашки капучино та здобної булочки під час перекусу з`їсти апельсин або яблуко - і вже на 450 калорій менше.

2. Білки, жири й вуглеводи. Щодня твій організм повинен одержувати певну кількість білків жирів і вуглеводів, причому в правильному співвідношенні.

Білки - 0,8 г на 1 кг ваги (у пропорції 1:1 тваринних і рослинних протеїнів).

Жири - 30-45 г, з них 30% має становити рослинна олія.

Вуглеводи - 350-400 г, на солодощі має припадати не більше 10%.

Якщо хочеш схуднути, зменшуй кількість калорій з`їденої за день їжі, а не її об’єм. Наприклад, замість 2-3 печив з`їли порцію гречки й овочевий салат, замість шматочка піци - суп і шматочок сиру. Буде ситно і для фігури безпечно.

3. Що має бути в раціоні, якщо хочеш схуднути. Своє дієт-меню можеш складати сама.

Які продукти можна тим, хто худне: свіжі овочі та фрукти (крім бананів і винограду), сезонні ягоди, пісне м`ясо, нежирний сир, нежирні молочні продукти (сир, кефір, йогурт, молоко), горіхи та бобові, риба, крупи й корисні вуглеводи - хліб із борошна грубого млива, паста з твердих сортів, нешліфований рис.

4. Пий не менше 2 л рідини на день. Це має бути вода без газу або трав`яний чай без цукру.

Зверни увагу: кава, гарячий шоколад, капучино, соки з пакетів і солодкі газовані напої корисною рідиною не вважаються, бо саме вони сприяють набору зайвої ваги, появі целюліту та прищів.

5. Чим замінити шоколад і солодощі? Під час напруженої розумової роботи шматочок шоколаду слугує справжнім порятунком. Завдяки йому з`являється «друге дихання» і сили для роботи, а також покращується настрій.

Якщо хочеш схуднути, шоколадний допінг доведеться замінити на більш корисні солодощі. Це фініки, курага, родзинки, інжир, чорнослив та інші сухофрукти. Вони прекрасно стимулюють роботу мозку, зате безпечні для фігури (звісно, якщо їх вживати в міру).

6. Офісні свята. Щоб схуднути, доведеться відмовитися від тортів, цукерок і інших солодощів, якими так часто пригощають колеги-іменинники. Щоб не образити колегу, ти можеш почастуватися цукеркою, але не поспішай її одразу розвертати та відправляти до рота. Як варіант, поклади в стіл або сумочку, а принагідно почастуй когось, наприклад, подружку або чоловіка після роботи.

На колективних застіллях складніше, але теж «худнути» можна. Замість бутербродів і тортів пригощайся фруктами, оливками, шматочком сиру.

7. Відмовся від перекусів і покупок «за компанію». Якщо всі їдять чебуреки або піцу, тобі зовсім не обов`язково підтримувати колег. Можливо, вони давно забули про стрункість фігури, на відміну від тебе.

Бери із собою повноцінний обід або замовляй обід в офіс. Ідеальний варіант, якщо обід буде гарячим - перший або друге, плюс овочевий салат. Також бери з дому корисні перекуси - свіжі фрукти, кисломолочні продукти, сухофрукти. Вони допоможуть тобі встояти перед спокусою перекусити шоколадним батончиком або печивом.

Візьми на замітку! Хорошою альтернативою шоколаду є гематоген (цей батончик продається в аптеці), чай із ложечкою меду або трохи яблучного повидла, варення. Якщо зовсім не можеш без шоколаду, дозволь собі 2-3 кубики гіркого шоколаду, але не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

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