Цинк захистить від стресу й викидня

Щоб зміцнити імунітет, швидше позбутися застуди й грипу, мати гарну шкіру та волосся, а також зберегти вагітність - додай цинк у свій раціон. Цей елемент відповідає за благополуччя багатьох процесів у нашім організмі.

У чому користь цинку

1. Корисний для зору. Цинк важливий для здоров`я очей. Він бере участь у біохімічних реакціях сітківки, а також сприяє засвоєнню вітаміну А, необхідного для підтримки зору. Дефіцит цинку призводить до розвитку катаракти.

2. Геть застуду та грип. Цинк необхідний для утворення фагоцитів, які знищують мікроби й віруси, що проникли в організм.

3. Знижує цукор у крові. Цинк активізує роботу інсуліну, регулюючи рівень цукру в крові. При підвищенні щоденної норми цинку у хворих на цукровий діабет покращуються показники цукру в крові.

4. Стимулює роботу мозку, зміцнює пам`ять. Крім того, цинк підвищує інтелектуальні здібності людини. Дефіцит цинку призводить до безпам`ятності, неуважності, а також зниження концентрації уваги.

5. Зберігає вагітність. Дефіцит цинку може стати причиною безпліддя. Дефіцит цинку при вагітності - причиною викидня.

Денна норма цинку: для жінок - 15 мг, для вагітних - 18-20 мг, для годуючих мам - не менше 20 мг.

6. Захищає від стресу й депресії. Цинк покращує настрій, впливає на обмін речовин і живлення мозку, захищаючи клітини мозку від шкідливих впливів, контролює синтез білків, які відповідають за стійкість до перепадів настрою і нервове напруження.

7. Охороняє від герпесу. Цинк у складі різних мазей прискорює загоєння герпесу на губах і допомагає запобігти цій недузі.

8. Береже красу шкіри та волосся. Якщо в тебе почало випадати волосся, а на шкірі з`явився висип, обов`язково їж продукти, що містять цинк.

У яких продуктах міститься цинк

Головні постачальники цинку - морепродукти, яловичина, індичка, яєчний жовток, насіння й горіхи, гречка, вівсянка, висівки, сир і молочні продукти, апельсини, злаки.

Ознаки дефіциту цинку

Нервозність, пригніченість, у тебе часто змінюється настрій, стала надто суха шкіра і постійно переслідують застуди - додай у раціон продукти, багаті цинком.

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