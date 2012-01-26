Капуста - королева овочів

Впродовж багатьох століть капуста вважалася королевою серед овочів, не втратила своєї популярності вона і сьогодні. Адже в її склад входить велика кількість корисних речовин: вітаміни, мінерали, клітковина, вуглеводи, білки. На відміну від сезонних овочів, капусту, завдяки тривалому терміну зберігання, можна використовувати в свіжому вигляді протягом всього року.

Не менш корисна і варена, тушкована, квашена капуста. Проте в сирому овочі зберігається більше корисних речовин. Існує велика кількість різновидів капусти, завдяки цьому кожен зможе підібрати собі певний вид капусти на смак.

Цвітна капуста корисна тим, що білок, що входить в її склад, дуже швидко і легко засвоюється в нашому організмі. Не дарма цей вид капусти рекомендується використовувати як перший прикорм малюкам після 6 місяців.

Брюссельська капуста славиться великим вмістом вітаміну С, поступається тільки шипшині, смородині і обліписі. Така капуста достатньо швидко і легко готується.

Величезна кількість мікроелементів і корисних речовин знаходиться в брокколі. У її склад входять спеціальні сполукия, які перешкоджають розвитку злоякісних клітин в нашому організмі. Вона не містить розчинних волокон і жирів. Вітамін U, що міститься в брокколі, запобігає розвитку виразки дванадцятипалої кишки і шлунку.

Найбільш поширеною є білокочанна капуста, в ній міститься велика кількість заліза. У її склад входять грубі полісахариди, які важко перетравлюються травним трактом. У зв`язку з цим, діткам такий вид капусти пропонують пізніше за інші.

Хоча червонокачанна капуста містить в два рази менше клітковини, ніж білокочанна, зате в ній набагато більше каротину і вітаміну С. Такая капуста сприяє зміцненню кровоносних судин.

Слід пам`ятати, що чим менше піддається термічній обробці будь-яка капуста, тим вона корисніша. Капусту бажано готувати на пару.

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