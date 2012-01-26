Найефективніша дієта - молочна

Дієти, в яких присутні молочні продукти, ефективніші в боротьбі із зайвою вагою, довели американські дослідники.

В ході експерименту учені спостерігали за динамікою ваги добровольців, страждаючих ожирінням. Одних учасників посадили на дієту, в якій споживання молочних продуктів було обмежене. Дієта інших грунтувалася на споживанні цих продуктів. З`ясувалося, що учасники з другої групи легше і більш ефективно скидали вагу. Навіть після включення в їх раціон калорійних продуктів вони продовжували худнути.

Експерти припустили, що це відбувається завдяки підвищенню рівня кальцитриолу (активної форми вітаміну D) за рахунок вживання молочних продуктів. Кальцитріол блокує розпад і окислення жирових клітин, активізуючи процеси розщеплювання жиру.

likar.info