ТОП-5 корисних сухофруктів узимку

Щоб захистити себе від нестачі вітамінів і корисних речовин, а також зміцнити імунітет взимку, експерти рекомендують включити в свій раціон сухофрукти.

Сушені фрукти - природне джерело вітамінів і мінералів, необхідних для злагодженої роботи всіх систем організму. Крім того, сухофрукти смачні та найбезпечніші солодощі для фігури.

Якщо хочеш схуднути, але не уявляєш життя без десертів, їж сухофрукти замість цукерок і тістечок. Деякі сухофрукти, наприклад курага і чорнослив, прискорюють роботу кишечника і допомагають позбавитися від зайвої ваги!

Які сухофрукти найкорисніші?

1. Курага

У чому користь? Курага, або сушені абрикоси, містить велику кількість вітаміну С і А, а також багато калію і кальцію.

Курага зміцнює серце, допомагає налагодити роботу кишечника (діє як легке проносне), очистити організм від шлаків і токсинів.

Крім того, курага знижує рівень холестерину в крові, нормалізує рівень гормонів, корисна при лікуванні хвороб нирок, щитовидної залози та цукрового діабету.

2. Родзинки

У чому користь? Родзинки містять велику кількість бору, який перешкоджає розвитку остеопорозу (при дефіциті бору порушується засвоєння організмом кальцію).

Також родзинки містить багато калію, магнію та марганцю. Сушений виноград зміцнює легені, серце, нервову систему, пригнічує гнів і заспокоює нерви. Крім того, родзинки допомагають нормалізувати роботу щитовидної залози.

3. Чорнослив

У чому користь? Чорнослив, або сушені сливи, допомагає налагодити роботу ШКТ, позбутися проблем зі шлунком і неправильної роботи кишечника (запорів).

Крім того, чорнослив є одним з найбезпечніших сечогінних і жовчогінних засобів. Допомагає очистити організм від шлаків і схуднути.

4. Фініки

У чому користь? Фініки містять вітаміни і мікроелементи, необхідні для міцного здоров`я. Особливо ці сушені фрукти корисні вагітним жінкам.

Так, вітамін А сприяє зміцненню очних м`язів, вітамін В1 добре впливає на нервову систему, В2 забезпечує енергією, В9 (фолієва кислота) сприяє утворенню нових клітин крові й амінокислот, які є будівельним матеріалом нових клітин.

Калій відповідає за доставку кисню в мозок, що забезпечує нормальну мозкову діяльність і тверезість розуму. Крім того, кальцій і фосфати, що містяться в фініках, захистять здоровий організм від остеопорозу, а малюка в утробі матері від неправильного формування скелета і опорно-рухового апарату.

5. Інжир

У чому користь? Інжир має легку послаблюючу дію, тому добре допомагає справлятися з запорами, без застосування медикаментів. Також інжир багатий калієм – корисний при захворюваннях серцево-судинної системи.

Крім того, сушені ягоди інжиру корисні для працівників розумової праці. Тому що інжир активізує роботу мозку, а також захищає організм від стресу.

Врахуй! Сухофрукти набагато калорійніші, ніж їх свіжі «родичі». Тому вживай сухофрукти без фанатизму.

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