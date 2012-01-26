Яке домашнє варення найкорисніше?
Вишневе - зміцнює кістки, абрикосове - серце...
Любиш солодке? Обирай смакоту, корисну для здоров`я та безпечну для фігури, - домашнє варення.
Яке варення найкорисніше?
1. Чорна смородина
Чорна смородина, перетерта з цукром, містить ударну дозу вітаміну С. Крім того, в ній є фітонциди, що вбивають вірус грипу.
2. Чорниця
Варення з чорниці (ягоди варені або перетерті з цукром) покращує пам`ять і зір, захищає серце і виводить з організму радіонукліди.
3. Малина
Малинове варення – незамінний помічник у боротьбі із зимовими застудами та нездужаннями. Допомагає при болю в горлі, лихоманці та високій температурі.
Зверни увагу: найбільша кількість вітаміну С містить малина, перетерта з цукром. Зате при ангіні, фарингітах та інші проблеми з горлом краще допомагає тепле пиття з варених з цукром ягід малини.
4. Вишня
Вишневе варення має протизапальну й антивірусну дію, знижує кров`яний тиск, зміцнює кістки.
5. Айва
Айвове варення зміцнює імунітет, поліпшує настрій та особливо сприятливо впливає на людей, хворих на астму.
6. Диня
Варення з дині сприяє кровотворенню, допомагає при стресах, перевтомі та неврозах.
7. Абрикос
Абрикосове варення благотворно впливає на серце.
8. Яблука
Яблучне варення допомагає нормалізувати тиск, а також зміцнює серце.