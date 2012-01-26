Яке домашнє варення найкорисніше?

Любиш солодке? Обирай смакоту, корисну для здоров`я та безпечну для фігури, - домашнє варення.

Яке варення найкорисніше?

1. Чорна смородина

Чорна смородина, перетерта з цукром, містить ударну дозу вітаміну С. Крім того, в ній є фітонциди, що вбивають вірус грипу.

2. Чорниця

Варення з чорниці (ягоди варені або перетерті з цукром) покращує пам`ять і зір, захищає серце і виводить з організму радіонукліди.

3. Малина

Малинове варення – незамінний помічник у боротьбі із зимовими застудами та нездужаннями. Допомагає при болю в горлі, лихоманці та високій температурі.

Зверни увагу: найбільша кількість вітаміну С містить малина, перетерта з цукром. Зате при ангіні, фарингітах та інші проблеми з горлом краще допомагає тепле пиття з варених з цукром ягід малини.

4. Вишня

Вишневе варення має протизапальну й антивірусну дію, знижує кров`яний тиск, зміцнює кістки.

5. Айва

Айвове варення зміцнює імунітет, поліпшує настрій та особливо сприятливо впливає на людей, хворих на астму.

6. Диня

Варення з дині сприяє кровотворенню, допомагає при стресах, перевтомі та неврозах.

7. Абрикос

Абрикосове варення благотворно впливає на серце.

8. Яблука

Яблучне варення допомагає нормалізувати тиск, а також зміцнює серце.

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