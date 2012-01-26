Перша допомога при переохолодженні та обмороженні

При перших симптомах переохолодження – поява білих плям на шкірі та оніміння - слід негайно зайти до теплого приміщення, наголошують лікарі. Перша допомога при переохолодженні проста: зігрійтеся, посидьте у теплому приміщенні кілька годин, щось з їжте.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

У разі обмороження, лікарі радять негайно звернутися до медзакладу. Якщо не має можливості отримати термінову допомогу фахівців, треба, насамперед, перевдягнутися: зняти мокрий одяг, загорнутися в теплі простирадла та ковдри.

У жодному разі не можна зігрівати уражені тканини тіла гарячою водою або біля гарячих батарей, це може призвести до значного поглиблення ураження, підкреслюють медики.

При обмороженні слід дотримуватися принципу "внутрішнього зігрівання" уражених тканин - накладати термоізолюючі пов`язки (ватно-марлеві, бавовняні тощо). Необхідно вживати якнайбільше теплих напоїв: вони відновлять нормальну температуру тіла, покращать циркуляцію крові, але у жодному разі не можна зігріватися алкоголем, наголошують лікарі.

За потреби слід прийняти знеболювальні та негайно звернутися по кваліфіковану медичну допомогу.