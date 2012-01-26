22-річна афганка народила шістьох дітей

В Афганістані жінка народила одразу шестеро дітей.

Про це повідомляють «Подробности – ТВ» та сайт Афганістан.ру.

Зокрема, у лікарні міста Мазарі-Шаріф провінції Балх на цьому тижні у 22-річної жінки Сари ГЮЛЬ народилося троє хлопчиків і троє дівчаток.

Стан п’яти малюків оцінюється як добрий, і лише у одного - як задовільний, через занадто малу вагу. Найбільший малюк важить 1,18 кг, а найменший – лише 470 грамів.

«Родина, яка отримала таке щастя, живе небагато, і жінка навіть намагалася перервати вагітність, однак тепер не натішиться, що зберегла малюків», - відзначає телеканал і цитує слова матері шістьох немовлят: «Коли я була вагітна, я робила все, щоб тільки не народити. Приймала спеціальні ліки, навіть стрибала з даху. Але зараз, коли я бачу дітей, відчуваю неймовірне щастя, що Бог послав їх нам».

Телеканал зауважує, що така кількість дітей народжується вкрай рідко, у світі зафіксовано всього декілька випадків.