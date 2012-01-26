Американці - проти абортів

Під час опитування, проведеного інститутом громадської думки Марістського коледжу спільно з Лицарями Колумба, виявилось, що 51% американців заборонили би більшість абортів. 11% заборонили б аборти взагалі, 9% сказали, що аборти допустимі, якщо є загроза для життя матері і 31% висловили думку, що аборти повинні бути дозволені лише у разі зґвалтування, інцесту чи для збереження життя матері, повідомляє Католицький оглядач.



28% опитуваних сказали, що аборти можуть бути дозволені в першому триместрі, 8% вважає, що їх можна здійснювати протягом двох перших триместрів і 12% стверджують, що не повинно бути обмежень для здійснення аборту.

