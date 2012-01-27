Як узимку спалювати калорії?

Займатися фітнесом узимку можна не лише у фітнес-клубі або вдома, а й на природі. Особливо, якщо на вулиці - багато снігу і природа схожа на казку.

Будь активною, не впадай у зимову сплячку, і зайві кілограми не захочуть влягтися на твоїй фігурі.

Як швидко спалити калорії взимку

1. На зимову прогулянку

Ходьба - найдоступніше тренування. За годину спалюється від 190 до 250 калорій. Важливо ходити без перерви та перепочинків! Для більшої ефективності під час прогулянки змінюй швидкість. Наприклад, 10 хвилин у швидкому темпі, 10 - у помірному.

2. На ковзанку

Тут ти не лише відновиш сили та знімеш стрес після роботи, а також зарядишся гарним настроєм, спалиш близько 260 калорій і зміцниш м`язи ніг.

3. На санки

Бери друзів або дітей - і вперед на гірку. За годину катання на санках, тарілках або надувних «ватрушках» можна спалити близько 450 калорій.

4. Зліпи снігову бабу

Можна повернутися в дитинство - і разом із подругами (друзями, дітьми) зліпити снігову бабу, а потім і снігову фортецю. Скочуючи сніжні кулі, за годину можна позбутися від 320 калорій.

5. Ходьба на лижах

За півгодини прогулянки на лижах у швидкому темпі можна позбутися 420 калорій.

Якщо є бажання та можливість, катайся на гірських лижах і сноуборді. Ці види спорту роблять ноги стрункими, сідниці та живіт підтягнутими. Крім того, за годину катання на гірських лижах або сноуборді можна спалити не менше 550 калорій.

6. Біг із санками

Посади свого малюка на санки (як варіант - племінницю, молодшу сестру, хрещеника) і катай, прискорюючи темп, аж до бігу. І дитині весело, і калорії тануть - за годину мінус 360 калорій.

7. Грай у сніжки

Можна з коханою людиною, а можна й з подругами, дітьми або колегами по роботі. За годину можна спалити від 200 калорій, а також одержати заряд позитиву й веселощів.

8. Чистимо снігові завали

На дачі або біля заміського будинку багато снігу? Саме час братися за роботу - і замети прибереш, і спалиш приблизно 300 калорій.

9. Снігове прибирання

Зроби генеральне прибирання вдома, якщо ще не встигла після свят. За півгодини мінус 100 калорій. Для найактивніших - продовж снігові ритуали. Наприклад, на вулиці провітри покривала, диванні подушки, почисти килими, «вигуляй» шубу і дублянку. Мінус 150-200 калорій за годину тобі забезпечені.

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