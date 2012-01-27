Шоколад захистить від раку кишечника

Щоденне споживання какао знижує ризик розвитку раку кишечника. Такі властивості какао-бобам надають антиоксиданти, що містяться в них.

Учені з Наукового технологічного інституту продуктів харчування і дієтології під керівництвом Марії Аррібас провели експеримент на гризунах. Їх розділили на групи, і протягом 8 тижнів раціон однієї з них на 12% складався з какао. Другій групі не давали какао. В кінці експерименту мишей піддали дії канцерогену, що викликає рак кишечника. В результаті, у гризунів, що одержували какао, було менше передракових уражень.

Антиоксиданти в какао-бобах нейтралізують дію вільних радикалів. Відповідно, натуральний шоколад може бути використаний для профілактики ряду хвороб.

likar.info