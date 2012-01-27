Довгий робочий день руйнує психіку

Люди, що працюють по 11 годин і більше, піддають себе величезному ризику депресії. Вони страждають від цього психічного розладу вдвічі частіше, ніж ті, хто працює по 7-8 годин.

Вчена з Фінського інституту охорони здоров`я спільно з колегами з Університетського коледжу Лондона спостерігали за 2 тисячами британських держслужбовців і виявили пряму залежність між кількістю робочого часу і психічним станом цих людей, навіть з урахуванням інших значущих чинників. Нове дослідження вперше дозволило назвати конкретні цифри.

Якщо робочий день тривалістю більш як 8 годин входить в звичку, то з кожною додатковою годиною ризик депресії росте, підкреслили дослідники.

meddaily.ru