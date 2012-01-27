Вчені виявили 11 нових планетарних систем

Учені, які працюють із телескопом "Кеплер", відзвітували про відкриття 11 нових планетарних систем, сумарна кількість планет у яких становить 26.

Свої результати дослідники описали в чотирьох статтях, опублікованих у Astrophysical Journal і Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Короткий виклад результатів наводиться на сайті Лабораторії реактивного руху, передає Лента.ру.

Навколо кожної зірки було виявлено як мінімум дві планети. "Найнаселеніша" з відкритих систем - Kepler-33. Всього біля зірки, яка старіша й масивніша за Сонце, було виявлено п`ять планет, розміри яких варіюються в межах від 1,5 до 5 земних. Періоди оберту планет навколо власних зірок варіюються в межах від 6 до 143 днів.

Скільки з відкритих планет мають кам`янисту поверхню, вчені сказати поки не можуть. «До того, як «Кеплер» почав роботу, нам було відомо всього 500 екзопланет, - говорить Дуг ХАДЖИНС із NASA. - Тепер же, всього за два роки на ділянці неба розміром із кулак телескоп відкрив 60 планет і 2,3 тисяч кандидатів у планети. Це означає, що наша галактика просто переповнена планетами різних розмірів із найрізноманітнішими орбітами».

У рамках дослідження вчених цікавили, серед іншого, так звані орбітальні резонанси - стійкі конфігурації орбіт, при яких періоди оберту співвідносяться як невеликі цілі числа (наприклад, Сатурн і Юпітер у Сонячній системі знаходяться в резонансі 2 до 5). Астрономам вдалося виявити, що в п`яти системах - Kepler-25, Kepler-27, Kepler-30, Kepler-31 і Kepler-33 - є планети з резонансом 1:2, а в чотирьох - Kepler-23, Kepler-24, Kepler-28 і Kepler-32 - із резонансом 2:3.

«Кеплер» був запущений у космос у березні 2009 року. Його основною метою є пошук екзопланет із великим періодом оберту. Для цього використовується транзитний метод - апарат реєструє найменші коливання яскравості зірки під час проходження тіні від планети по її диску. Всього «Кеплер» тримає під спостереженням 150 тисяч зірок у регіоні неба між сузір`ями Лебедя й Ліри.



