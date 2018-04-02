Захищаємо шкіру від морозу

9 порад для гарної шкіри під час холоду та морозу.

Під час морозу шкіра обличчя дуже погіршується, стає сухою, чутливою, подразненою, втрачає тонус.

Щоб захистити шкіру обличчя від сильних морозів, доглядай за нею більш ретельно, ніж під час плюсової температури на вулиці.

1. Використовуй зимовий крем для обличчя

Під час морозу замість основи під макіяж користуйся більш щільними та жирними за консистенцією засобами. Хороший варіант - зимовий крем для обличчя, що живить шкіру, захищаючи від мінусової температури.

Вибирай зимовий крем для обличчя перевірених брендів. Сумнівна косметика, нанесена перед виходом на мороз, може дуже нашкодити.

2. Зволожувальні засоби - у відставку

У розпал несподіваних морозів «літнім» кремам, емульсіям, сироваткам та іншим засобам для обличчя з ефектом зволоження варто дати відставку. Нанесені перед виходом на мороз, вони нашкодять твоїй шкірі. У складі зволожуючих засобів переважно багато води й елементів, які замерзають на морозі. У результаті ти ризикуєш одержати обмороження шкіри.

3. Крем і косметику наноси за годину до виходу на мороз

За цей час косметичні засоби ретельно вберуться і почнуть свою захисну роботу проти морозу.

4. Скраби, пілінги та маски - тільки ввечері

Очисні процедури для шкіри обличчя роби, якщо не збираєшся виходити на вулицю. Найзручніший час для очищення шкіри - ввечері, після ретельного зняття макіяжу.

Якщо ти зробиш маску або пілінг обличчя безпосередньо перед виходом на мороз, ризикуєш одержати сильне обмороження шкіри.

5. Табу на гліцерин

Стеж, щоб у складі косметики для виходу на мороз не було гліцерину. З одного боку, він захищає шкіру від морозу, але водночас може стати причиною сильного почервоніння і свербежу, особливо якщо в тебе чутлива шкіра обличчя.

6. Вмивання льодом - відкласти

Під час морозів шкіра обличчя сповна добирає омолоджувальну терапію холодом. Тому вмивання кубиком льоду можна відкласти до плюсової температури, щоб додатково не травмувати шкіру.

7. Якщо алергія на холод - до дерматолога

У багатьох жінок алергія на холод, що проявляється у вигляді осередків запалення на обличчі, висипці, свербежу плям, схожих на лишай, тощо. Помітила в себе такі симптоми? Краще не займатися самолікуванням, а піти до дерматолога або косметолога. Вони порекомендують спеціальну захисну мазь, можливо, ліки і харчові добавки, які нормалізують стан шкіри.

8. Табу на спиртовий лосьйон

Під час морозу навіть жирна шкіра стає чутливою та беззахисною. Тому вимагає делікатного очищення, як і інші типи шкіри.

Використовуй м`яке молочко або заспокійливі вершки. Для жирної шкіри – щадну пінку для вмивання. Зверни увагу: спиртові розчини й тоніки, а також агресивні засоби, якими ти чистила пори влітку й восени, ‑ табу.

9. Олійка - для зволоження

Для зволоження, а також для захисту від морозу та заспокоєння шкіри після виходу на мороз використовуй косметичну олію. Особливо якщо в тебе суха й дуже суха шкіра. Відмінно зволожують олії: жожоба, авокадо, каріте та інші.

Зверни увагу: у випадку обмороження шкіри необхідно терміново звернутися до лікаря.

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