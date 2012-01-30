Від цукрозамінників болить серце

Сьогодні багато людей прагнуть замінити цукор на фруктозу, вважаючи її кориснішою. Проте дієтологи попереджають: фруктоза у великих кількостях шкідлива. Захоплення цим продуктом може привести до серцево-судинних захворювань і діабету, говорить звіт в журналі Nutrition. В той же час багато виробників продуктів і напоїв використовують цей підсолоджувач, що посилює ситуацію.

За словами фахівців Медичного коледжу Джорджії, людині, що часто вживає продукти з фруктозою, звичайної солодкості вже стає мало. Вона все більше налягає на фруктозу, чим підриває своє здоров`я.

Аналіз 559 підлітків 14-18 років виявив зв`язок раціону, багатого фруктозою, і високого тиску, рівня цукру, інсулінової резистентності і запальних чинників, пов`язаних з хворобами судин і серця.

Також активне споживання фруктози призводило до зниження концентрації «корисного холестерину», що захищає серце, і наростання жирової тканини за типом вісцелярного ожиріння. А це ще один чинник ризику.

Учені нагадують: фруктоза по-іншому переробляється в організмі в порівнянні з іншими цукрами. Також при розкладанні виходять шкідливі побічні продукти, що робить її небезпечнішою.

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