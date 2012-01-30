В Італії запроваджується податок для імігрантів

З понеділка 30 січня в Італії вводиться податок на видачу і продовження виду на проживання для іммігрантів - 80 євро на термін від трьох місяців до одного року і 200 євро - за отримання виду на проживання на більш тривалий час, повідомляє Радіо Свобода.

Відповідні рішення про податок був включені до бюджетного закону ще урядом Берлусконі - за ініціативою тодішніх міністра внутрішніх справ і міністра економіки. Але після численних протестів громадськості та асоціацій іммігрантів, прем`єр-міністр Маріо Монті призупинив дію закону, почавши серію консультацій із зацікавленими сторонами - для внесення поправок.

Міністр внутрішніх справ Анна Марія Канчелліері і міністр у справах інтеграції Андреа Ріккарді неодноразово запевняли, що буде передбачено скасування цього податку для окремих категорій іммігрантів. Насамперед, йшлося про багатодітні родини та малозабезпечених.

Однак, в ході засідань "круглого столу" за участю асоціацій іммігрантів не вдалося досягти компромісу. Це і потягло рішення уряду - стягувати податок з іммігрантів, які звернулися із заявою про видачу або продовження посвідки на проживання.