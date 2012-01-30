Як пережити мороз?
09:57, 30 січня 2012Зарубіжні новини
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Їжте м`ясо. Не пийте спиртного. Припиніть дієти
Щоб легко пережити люті морози, потрібно віддавати перевагу білковим стравам, не нервувати і відмовитися від алкоголю. Своїми рекомендаціями про те, як убезпечити себе від низьких температур, поділилися українські медики.
Лікарі-дієтологи кращими зігріваючими продуктами назвали м`ясні, рибні страви, молочні продукти, крупу і хліб, а кращим напоєм зими – чай з молоком. У жодному випадку в ці дні не можна сидіти на дієтах.
Нервові люди схильні до швидкого замерзання, тому важливо зберігати душевну рівновагу, відзначають медики.
Від алкоголю перед виходом на вулицю рекомендовано відмовитися – він розширює периферійні судини, чому людина не здатна адекватно сприймати низькі температури.
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