Як пережити мороз?

Щоб легко пережити люті морози, потрібно віддавати перевагу білковим стравам, не нервувати і відмовитися від алкоголю. Своїми рекомендаціями про те, як убезпечити себе від низьких температур, поділилися українські медики.

Лікарі-дієтологи кращими зігріваючими продуктами назвали м`ясні, рибні страви, молочні продукти, крупу і хліб, а кращим напоєм зими – чай з молоком. У жодному випадку в ці дні не можна сидіти на дієтах.

Нервові люди схильні до швидкого замерзання, тому важливо зберігати душевну рівновагу, відзначають медики.

Від алкоголю перед виходом на вулицю рекомендовано відмовитися – він розширює периферійні судини, чому людина не здатна адекватно сприймати низькі температури.

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