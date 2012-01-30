Сонце здуває навколоземні електрони-вбивці

Сонячний вітер виявився винуватцем таємничого зникнення електронів - «вбивців» з радіаційних поясів ван Аллена - двох областей навколоземного простору, в яких міститься велика кількість заряджених частинок високих енергій, під час геомагнітних бур, заявляють американські астрономи в статті, опублікованій в журналі Nature Physics.

Астрофізики вважають, що висновки їхньої роботи допоможуть поліпшити точність прогнозів космічної погоди.

Пояси високоенергетичних частинок були відкриті американським астрофізиком Джеймсом ван Алленом в 1958 році за допомогою приладів першого в історії дослідницького супутника «Експлорер-1» (Explorer-1). Електрони та інші частинки високої енергії в цих областях навколоземного простору смертельно небезпечні для супутників і становлять серйозну загрозу для автоматичних і пілотованих космічних апаратів.

«На початку геомагнітного шторму практично всі електрони, спіймані силою поясу ван Аллена зникають з нього і повертаються назад за кілька годин. Така поведінка завжди бентежила нас - уявіть, що океани Землі осушуються за одну секунду і за годину вони відновлюють свої запаси води», - цитує РІА "Новости" одного з учасників дослідницької групи Вассиліса АНГЕЛОПУЛОСА з університету штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі (США).

Група астрофізиків під керівництвом Дрю ТЕРНЕРА спробувала знайти причину втечі електронів-«вбивць» з радіаційних поясів, вивчивши дані, зібрані супутниками Themis, Goes і Noaa-Poes під час геомагнітних бурь.

Д.ТЕРНЕР і його колеги з університету штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі вивчили наслідки однієї з магнітних бурь, яка сталася 6 січня 2011 року. Цього дня одразу кілька супутників зафіксувало скорочення кількості високоенергетичних частинок в поясах ван Аллена. «Очищення» радіаційних поясів йшло зверху вниз - першим зникло «населення» високих поверхів хмари частинок, тоді як нижня частина поясів зникла тільки до піку геомагнітної бурі, зазначають американські учені.

Як вважають фізики, повна відсутність найшвидших електронів навіть через кілька годин після завершення бурі вказує на те, що в зникненні електронів-"вбивць" винна взаємодія Сонця і магнітосфери Землі.

За словами фізиків, зіткнення магнітосфери Землі і області стиснення - прикордонного шару між "швидкою" і "повільною" ділянками сонячного вітру - призводить до різкого скорочення кордонів поясів. Завдяки цьому найшвидші електрони "випадають" із зони впливу магнітного поля Землі і втрачають швидкість, стикаючись з потоком сонячного вітру. Це приводить до очищення поясів від левової частки частинок високої енергії, захоплених магнітним полем планети.

РІА Новости