Кращі засоби при магнітних бурях

Почуваєш себе розбитою? Нічого не хочеться, постійно хилить у сон і болить голова? Можливо, в усьому винні магнітні бури. Звісно, лікувати медикаментозно цей стан навряд чи варто, особливо без вказівок лікаря.

1. М`ята і меліса

Ці цілющі й ароматні трави містять багато ефірних олій, які заспокоюють нервову систему та борються з безсонням, сприятливо впливають на серце, зменшують болючі відчуття та почуття нудоти. Заварюємо м`яту так: 3 ч. л. на склянку окропу й настоюємо 15 хв. Під час магнітних бур м`ята й меліса будуть дуже доречними.

2. Корінь солодки

Солодка містить речовини - кумарини, що зменшують згортання крові. А саме при магнітних бурах воно збільшується, і це може стати причиною судинних порушень. Корінь солодки містить безліч антиоксидантів, які корисні для підвищення імунітету. Ця рослина стимулює вироблення гормонів надниркових залоз, які мають протизапальну дію та зменшують ломоту в суглобах.

3. Парагвайський мате

Матеїн, що міститься в мате, як і кофеїн, зменшує головний біль, піднімає загальний тонус, зменшує нервове збудження, покращує здатність концентрувати увагу та запам`ятовувати. Водночас матеїн краще, ніж кофеїн, бо він не викликає безсоння й тахікардію, не підвищує артеріальний тиск. Тож у період магнітних бур запасайся парагвайським чаєм мате.

4. Імбир

Корінь імбиру містить гінгероли, бета-каротин, капсацин, кофеїнову кислоту, куркумін і майже всі незамінні амінокислоти. Імбир підвищує тонус, активізує розумову діяльність, знімає шлунково-кишкові спазми, зменшує почуття нудоти.

5. Здоровий спосіб життя

У період магнітних бур особливо важливо дотримуватися здорового способу життя, але без значних фізичних навантажень. Не варто вживати алкоголь, краще відмінити лікувальні процедури. Особливо корисною буде нетривала прогулянка на свіжому морозному повітрі.

Тим, у кого є порушення роботи серцево-судинної, нервової й ендокринної систем, необхідно контролювати артеріальний тиск. Щоб уникнути зайвої збудливості, агресії й нестабільного психоемоційного стану, варто більше відпочивати.

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