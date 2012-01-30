Шкільний портфель руйнує кістки

Фахівці з Австралії констатують: 90% школярів можуть одержати серйозні травми спини через те, що неправильно носять портфелі. На думку фахівців, це загрожує передчасною дегенерацією кісткової системи, перекосами в роботі нервової системи і інвалідністю.

У всьому винні дуже великі навантаження на спину дитини. А в цьому віці, якраз, ростуть і розвиваються основні системи організму. У результаті спостерігається безпосереднє виникнення проблем із здоров`ям і їх подальший розвиток, говорить експерт Біллі Чоу.

Спостереження за 346 школярами Аделаїди показало: 90% з них, коли йшли в школу і несли портфель, мали погану поставу. Майже 80% просто волочили сумки, а 75% не користувалися ергономічними особливостями портфелів, покликаними розвантажити спину.

При цьому діти продовжують носити з собою зошити, спортивний інвентар або ж просто невірно носять портфелі. Виявилось, найважчі портфелі були у учнів молодшої школи (сумка важила 17% від маси їх тіла). 33% дітей носили рюкзаки дуже низько, а 20% несли їх на одному плечі.

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