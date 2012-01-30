Учені вірять в кінець світу за календарем майя

Згідно календаря стародавніх індіанців майя, кінець світу наступить в 2012 році. Учені з Національної академії наук США підготували доповідь, в якій мовиться, що природні катаклізми, які очікуються, дійсно теоретично можуть стерти з лиця землі все живе...

В першу чергу, йдеться про зрушення геомагнітних полюсів. Деякі фахівці вважають, що інверсія Північного і Південного полюсів може відбутися саме в 2012-му. Подібна пертурбація, як припускають учені, викличе глобальні зміни клімату, наприклад, усесвітній потоп або льодовиковий період.

А учені з Австралії і Норвегії більше побоюються вулканічної активності. Зокрема, є передумови до того, що 2012-ий стане роком, коли на Землі почнеться одночасне виверження всіх вулканів. Як говорять дослідники, таке вже в історії нашої планети траплялося. Після подібного вулканічного пекла вижити вдасться хіба що деяким видам бактерій.

Ще один можливий сценарій кінця світу припускає жахливі спалахи або коронарні викиди на Сонці. В результаті сонячної війни відбудуться колосальні геомагнітні бурі, які відключать всю електрику на планеті, без якої сучасна цивілізація зупиниться.

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