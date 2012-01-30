У європейську частину Росії йдуть аномальні морози

За прогнозом Всеросійського центру моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру центр «Антистихія», найближчими днями на європейській частині РФ очікуються аномально низькі температури повітря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі російського МНС, вторгнення арктичного повітря із зони Карського моря призведе до аномального пониження температури повітря на Європейській території країни. У зону аномальних температур може потрапити 51 суб`єкт Російської Федерації в центральній і південній частині країни, Уралу, північного Заходу і Поволжя. У нічні і вранішні години температура може знизитися до «мінус» 30 градусів за Цельсієм.

МНС РФ попереджує, що в умовах аномально-низьких температур може виникнути загроза збільшення кількості надзвичайних ситуацій і подій, пов`язаних з обривом ліній електропередач і їх перевантаженням, гідроударами у системах теплопостачання, пожежами в будинках з пічним опалюванням, пошкодженням у системах будинкового газового устаткування. При аномально низьких температурах повітря, щоб уникнути переохолодження і обмороження, рекомендується без необхідності не виходити на вулицю, уникати перебування на вулиці дітей і домашніх тварин.

Наголошується, що основними чинниками ризику обмороження є: тісний і вологий одяг і взуття, проблеми із судинами, алкогольне сп`яніння, а також слабкість і перевтома.