Для зниження вмісту холестерину, учені говорять, що потрібно звернути увагу на яловичину, інформує видання The Times of India, посилаючись на видання American Journal of Clinical Nutrition. Пацієнтам важливо знати, як понизити холестерин в крові.

Дослідники з Пенсільванського університету змогли встановити, що за наявності в раціоні кожного дня пісної яловичини, знижуються загальні показники холестерину, це також, зокрема, стосується і холестерину, який вважається «шкідливим». Ця інформація є дуже важливою для людей, страждаючих від серцевих захворювань.

Дослідники провели перевірку того, як впливає така дієта. Участь в ній взяли добровольці, що мають дещо підвищений холестерин. Їм необхідно було знати, як понизити холестерин в крові. Учені змінювали об`єм яловичини, яку вони споживали і спостерігали за зміною рівня холестерину.

В результаті вміст «шкідливого холестерину» знизився на 10 відсотків, коли учасники вживали від 113 до 152 грамів м`яса. Учені рекомендують їсти м`ясо щоденно.

