Стоматолог замість штифтів використовував канцелярські скріпки

Стоматолог з американського шатата Массачусетс засуджений до року в`язниці за використання звичайних канцелярських скріпок при лікуванні пацієнтів, повідомляє Бі-бі-сі.

Доктор Майкл Клер визнав себе винним у тому числі і в залякуванні пацієнтів, які хотіли звернутися із скаргою на неякісне лікування.

У деяких пацієнтів Клера виявилися різні інфекції і захворювання зубів і порожнини рота.

Скріпки стоматолог використовував замість штифтів із спеціального медичного металу. За словами засудженого, штифти на скріпки він вирішив замінити з міркувань економії.

