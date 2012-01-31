Стоматолог замість штифтів використовував канцелярські скріпки
09:27, 31 січня 2012Зарубіжні новини
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Отримав строк
Стоматолог з американського шатата Массачусетс засуджений до року в`язниці за використання звичайних канцелярських скріпок при лікуванні пацієнтів, повідомляє Бі-бі-сі.
Доктор Майкл Клер визнав себе винним у тому числі і в залякуванні пацієнтів, які хотіли звернутися із скаргою на неякісне лікування.
У деяких пацієнтів Клера виявилися різні інфекції і захворювання зубів і порожнини рота.
Скріпки стоматолог використовував замість штифтів із спеціального медичного металу. За словами засудженого, штифти на скріпки він вирішив замінити з міркувань економії.
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