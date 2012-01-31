Зміна клімату провокує епідемії, війни

Учені з Гонконзького університету під керівництвом географа Девіда Чжана прийшли до висновку, що зміна клімату, зокрема похолодання, відповідає за війни, економічні кризи і епідемії, — ділиться SCIENCENOW.

В рамках свого дослідження, про яке йдеться, полікліматологам вдалося завантажити в одну могутню аналітичну систему статистичні дані по коливаннях температури, демографічні, економічні і т.д. показники. В цілому – 14 змінних. У числі інших учені постаралися вивести закономірності, за якими змінювався людський ріст, ціна на золото, ширина річних кілець. Все це в період з 1500 по 1800 роки, тобто для доіндустріальної Європи.

Крім того, інформацію проаналізували за допомогою методики причинності по Грейнджеру, яка допомогла встановити зв`язки між змінними. На завершальному етапі період історії, що вивчається, розділили на 4 тимчасових відрізка тривалістю в 40-150 років. Це допомогло вченим з`ясувати, чи впливає погода на ті або інші процеси в людському суспільстві.

В результаті, як стверджує Девід Чжан, йому вдалося упевнитися, що саме температурні коливання мають мало не вирішальну роль у розвитку людської цивілізації. Так, на думку ученого, якщо клімат стає холоднішим, то неврожай приводить до економічного спаду, зростання цін на золото, голоду, хвороб, сприяє інтенсивнішому розповсюдженню епідемій. У свою чергу голодні люди відчувають більше негативних емоцій і, як результат, частіше йдуть війною один на одного.

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