Чим шкідливий чорний шоколад?

Днями учені прийшли до висновку, що темний шоколад не такий вже корисний для здоров`я, як вважає багато хто.

Раніше вважалося, що темний шоколад кращий, ніж білий або молочний, оскільки в ньому є антиоксиданти.

Проте, видно, багато хто забув про те, що даний продукт дуже калорійний, оскільки насичений жирами. У чотирьох часточках темного шоколаду міститься більше двохсот кілокалорій, що у декілька разів перевищує рівень їх вміст в молочному шоколаді. От чому, щоб не завдати ніякої шкоди фігурі, краще всього їсти по одній-дві часточки в день, інакше поява зайвої ваги гарантована. Учені упевнені, що в темному шоколаді багато глюкози, яка є корисною для роботи мозку і розумової діяльності.

Іноді краще всього знайти заміну шоколаду, наприклад, їсти фрукти. У них містяться вітаміни, які сприятливим чином впливають на здоров`я організму в цілому. Проте якщо не виходить, то можна вживати в їжу мармелад. Він не такий калорійний і не зможе сильно нашкодити фігурі.

newsland.ru