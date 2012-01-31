6 занять, які врятують здоров'я

Жінка в сьогоднішньому світі вимушена вирішувати десятки проблем, на неї покладена велика відповідальність - як на роботі, так і за її межами. І, як показують дослідження, якщо у неї немає хобі, то вона піддається набагато більшому стресу і ризикує підірвати своє здоров`я. Які ж прості і недорогі хобі найбільш ефективні для відновлення душевних і фізичних сил?

1. Вирощування рослин. Так, це стародавнє і, здавалося б, трудомістке хобі – одне з найдієвіших в боротьбі із стресом, що накопичився. Краще всього – вирощувати рослини на свіжому повітрі і робити це собі на втіху. В цьому випадку ви не тільки регулярно оздоровлюватимете свій організм, але і створюватимете щось прекрасне. А відчувати себе творцем чого-небудь – відмінний спосіб справитися з утомою, що накопичилася.

2. Акваріум. Як стверджують учені, спостереження за рибками в акваріумі знижує кров`яний тиск і зменшує рівень гормонів стресу. При цьому вміст акваріума обходиться недорого, і місця він займає зовсім мало.

3. Збирання пазлів. Якщо ви «зациклилися» на якійсь проблемі і не можете відвернутися, почніть збирати головоломку. Вже через декілька хвилин ви повністю включитеся в процес, зможете забути про будь-які складнощі і зумієте випробувати відчуття «потоку». А воно є дуже дієвим засобом від будь-якого виду стресу.

4. Малювання. Навіть якщо ви не володієте особливими художніми навиками, це не повинно перешкодити вам малювати для зняття стресу.

5. В`язання. Не дивлячись на дієвість цих «ліків» від стресу, підійде воно не кожному. Наприклад, якщо ви цілий день проводите за комп`ютером, то краще дати своїм очам відпочити. Любителі активного відпочинку теж навряд чи захочуть чинно сидіти із шпицями. Але якщо ви спробуєте в`язати, і вам сподобається, то ви не пошкодуєте. Адже ви не тільки зможете забути про проблеми, але і забезпечите себе і своїх близьких теплими і красивими речами.

6. Танці. І чим активніше, тим краще. Необов`язково йти в клуб – просто включіть музику на декілька хвилин і танцюйте, не стримуючи себе.

w2w.com.ua