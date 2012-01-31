Чому болять коліна

Болі в колінах – дуже поширена проблема серед жінок середнього і старшого віку. Основні передумови до розвитку цієї проблеми – надмірна вага, травми і артрит.

Учені їх Оксфордського університету проаналізували дані, які протягом 12 років збирали у 500 жінок у віці 44-57 років, і пришли до висновку, що 63% тих, кому було за 50, постійно або час від часу мучилися від болів у колінах. Близько 44% опитаних розповіли, що щодня страждають від будь-яких болів, а 23% зізналися, що їх коліна болять щодня. При цьому у 2% болі були постійними, у 16% вони виникали раптово, і у 18% - з певними інтервалами.

Чим вищий індекс маси тіла жінки, тим більша ймовірність того, що у неї виникнуть хронічні болі в колінних суглобах. Також, чинником ризику болей в колінах є пережиті травми і запальне захворювання суглобів – остеоартрит. Це захворювання є основною причиною інвалідності у літніх людей у всьому світі.

На думку учених, розуміння поширеності і чинників ризику болів в колінах є першим кроком до розробки методів діагностики, профілактики і лікування.

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