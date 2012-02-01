ТОП-5 зігрівальних напоїв для морозу
Щоб зігрітися під час морозу, перед виходом на холод випий зігрівальний напій.
Кращі зігрівальні напої під час морозу. Без алкоголю!
1. Зелений чай із медом
Гарячий чай із медом і лимоном активізує кровообіг, допомагає зігрітися й втримати тепло. Перед виходом на морозі випий чашку чаю із медом і лимоном - без проблем зможеш протриматися на холоді, наприклад, добратися до роботи або повернутися з роботи додому.
Зверни увагу: в чай для зігрівального ефекту до чай також можна додати малинове варення або імбир.
2. Молоко з вершковим маслом і медом
Розчини в чашці теплого молока шматочок вершкового масла та 1 ст. л. меду - цей простий рецепт допоможе зігрітися від холоду, злегка підкріпитися, а також позбутися болю в горлі.
3. Збитень
Цей зігрівальний напій допоможе швидко зігрітися після морозу, а також захистить від застуди. Рецепт: 1 л води, 150 г меду, 150 г цукру, по 1 ч. л. гвоздики, імбиру та кориці. У воді розчини цукор і мед, додай пряності й кип`яти 5-10 хвилин, знімаючи піну. Дай напою настоятися 30 хвилин, потім проціди, підігрій і пий гарячим.
4. Чорний чай із молоком
Рецепт: 0,5 л молока, 2 ч. л. чаю, 1яєчний жовток, 1 ч. л. цукру або меду.
Молоко скип`яти, чай залий молоком, витримай, поки чай завариться, проціди, додай цукор або мед до смаку. Напій пий теплим.
5. Какао
Чашка теплого какао добре зігріває, бадьорить, а також насичує організм поживними та корисними речовинами - фолієва кислота, цинк і залізо. Крім зігрівальної дії, какао піднімає настрій і захищає від стресу.