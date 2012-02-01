Сирна дієта: мінус 5 кг

Хочеш схуднути, але не терпиш голодних дієт. Спробуй сирну дієту - схуднути можна легко, а найголовніше - без відчуття голоду.

Суть сирної дієти: в раціоні нежирний сир і кефір - продукти, які сприяю швидкому спалюванню жиру та блокують його набір.

Під час дієти відчувається ситість. Сирна дієта є однією із найбільш щадних і корисних для організму. Адже, крім схуднення, на цій дієті можна добре почистити організм від шлаків і токсинів.

Сидіти на сирній дієті можна не більше 10 днів. Ідеальний варіант - 5-7 днів, за які можна схуднути на 3-5 кг.

Важливо не порушувати правил дієти, не балуватися солодощами, випічкою та іншими забороненими продуктами, інакше результат дієти буде рівний нулю.

Вибирай свій варіант сирної дієти

Перший варіант

За день ти повинна з`їсти 400 г нежирного сиру і випити не більше 1,5 л нежирного кефіру. Розділи їжу на 4-5 рівних прийомів, і їж протягом дня.

Перед сном випий склянку кефіру. Також дозволено пити чисту воду або трав`яний чай без цукру.

Другий варіант

5 разів на день з`їдай по 60 г нежирного сиру і пий по 1 чашці нежирного молока.

Третій варіант

На день 500 г сиру, можна додати 2 невеликі фрукти (крім бананів), пити зелений або трав`яний чай і воду.

Четвертий варіант

На день 500 г нежирного сиру та 2 склянки кефіру, до яких можна додати по жмені висівок.

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