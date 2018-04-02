Швидка допомога по-східному
Ковток трав`яного чаю, аромат ефірної олії, самомасаж енергетичних точок або складена з пальців мудра...
Ковток трав`яного чаю, аромат ефірної олії, самомасаж енергетичних точок або складена з пальців мудра... Іноді, щоб підбадьоритися, досить простих і доступних засобів.
В ритмі сучасного життя ми все частіше змушуємо себе, незважаючи на нездужання або втому, продовжувати рухатися вперед - чого б нам це не коштувало.
Але східні лікарі, переконані в тому, що душа і тіло - неподільне ціле, навіть невеликий занепад сил сприймають як тривожний сигнал. Він означає, що з нашою життєвою енергією не все в порядку, наші емоції блокують її здорове протікання всередині.
Щоб не накопичувати енергетичні "діри", важливо навчитися справлятися навіть з невеликими падіннями життєвого тонусу.
Фіто- або ароматерапія, цигун, масаж або йога... Ми попросили шістьох фахівців поділитися з нами своїми рецептами, здатними допомогти нам протягом звичайного дня у разі занепаду сил.
Шиатсу
Це японське слово буквально означає "натискання пальцем". До-ін, заснований на тих же принципах, дозволяє людині робити цей масаж самій собі.
Прості й ефективні прийоми до-ін призначені для того, щоб швидко зняти втому і напругу в будь-яких ситуаціях.
Оскільки легені є важливим джерелом енергії, необхідно масажувати точки, які співвідносяться з їх меридіаном. Одна з них перебуває в середині тулуба, на рівні шлунку.
Інший спосіб підвищити тонус - впливати на канал сечового міхура. Заведіть руки за спину і, видихаючи, плавно і м`яко злегка вдаряйте кулаками з двох сторін хребта, опускаючись від лопаток вниз, до крижів. Потім пройдіться в зворотному напрямку.
Закінчуйте масаж в положенні стоячи, коліна трохи зігнуті: стряхуйтеся всім тілом протягом хвилини, потім розслабтеся і "повисіть", як маріонетка на ниточках. Повільно і глибоко вдихніть і видихніть три-чотири рази поспіль.
Акупунктура
Вплив на визначені біологічно активні точки голками називається акупунктурою (голковколюванням). Інший спосіб підвищити життєву енергію - натиснення і масаж тих же точок (акупресура).
На кінчику мізинця (на обох руках) знаходиться одна з точок меридіана серця, яка, згідно східної традиції, відповідає за нашу психоемоційну рівновагу.
Впливати на цю точку варто у разі сильної втоми, знемоги. Ритмічно натискайте на кінчик мізинця з однієї й іншої сторони нігтя до тих пір, поки не відчуєте полегшення (від 10 до 60 разів).
Для тієї ж мети можна потерти вушну раковину: на ній знаходяться проекції всіх органів і тканин організму. Цей масаж допомагає впоратися з раптовим і дуже сильним зниженням сил.
Трав`яний настій
Фітотерапія - одна з м`яких галузей медицини, що вивчає і використовує цілющі властивості трав, квітів і дерев. Зазвичай з рослинної сировини готують відвари, настої, сиропи і бальзами.
Заспокійливою дією володіє хміль, його можна рекомендувати при безсонні, пов`язаним з емоційними переживаннями.
Допомагає лимонник, з плодів і кори якого готують відвар (подрібнивши рослинну сировину, залийте її водою, доведіть до кипіння і кип`ятіть кілька хвилин).
Спробуйте приготувати енергетичний напій: взяти корицю, щіпку кореня імбиру, третину стручка ванілі і залити чашкою гарячої води.
Ефірна олія
Екстракти різних частин ефірних рослин - квінтесенція життєвої енергії: кожна молекула ефірної олії містить від 50 до 300 важливих біохімічних компонентів. Саме тому ароматерапія покращує настрій, тонізує, знімає втому.
Найкращий тонізує олія, сонячна по своїй природі, - наприклад, виготовлена з цитрусових. Запах ефірної олії грейпфрута покращує розумову діяльність і піднімає настрій.
У грейпфрута знайомий з дитинства аромат, і його можна використовувати навіть на роботі - він буде викликати позитивні емоції у всіх оточуючих.
Якщо вам подобаються аромати цитрусових, спробуйте засіб, створений на основі ефірних олій лимона, грейпфрута і лемонграсу.
Тим, кому важко вставати вранці, допоможе ефірна олія розмарину. Згідно зі східною медициною, розмарин усуває млявість, пов`язану з браком ян.
Тим, хто втратив інтерес до життя через хронічний стрес, рекомендуються пачулі. Розігрійте в долонях кілька крапель есенції і нанесіть на тіло масажними рухами: почніть з ніг, помасажуйте живіт (за годинниковою стрілкою), а потім шию від потилиці до плечей.
Мудра, йога пальців
Мудри (у перекладі з санскриту це слово означає "друк") являють собою символічні жести рук, здатні піднімати нашу свідомість. Складаючи руки певним чином, ми впливаємо на наш тілесний і емоційний стан.
Наступна мудра активізує нашу енергію і допомагає боротися з нападами втоми: покладіть великий палець лівої руки на ніготь середнього пальця; між ними помістіть (нігтем вниз) великий палець правої руки.
Тримайте руки на рівні грудей, передпліччя - горизонтально. Зробивши близько 20 вдихів-видихів, перекладіть руки так, щоб вийшло дзеркальне відображення цієї мудри.
Стійка цигун
Один з напрямків практики цигун - бойові мистецтва. Хоча деякі вправи більше схожі на лікувальну гімнастику, оскільки виконання рухів не вимагає м`язових зусиль, а ефект не примушує себе довго чекати.
Станьте прямо, руки опустіть вздовж тіла, ноги широко розставлені. Повільно присідайте, акуратно згинаючи ноги в колінах. Тримайте спину прямо, тіло - строго по центру, не відхиляйтеся ні вперед, ні назад.
•На глибокому вдиху підніміть руки і схрестіть їх перед грудьми. Видихаючи, повільно відведіть ліву руку вліво, розігніть вказівний і середній палець, решту тримайте зігнутими в кулаці.
•Поверніть голову вліво, так ніби ви цілитесь з лука. Стискаючи праву руку в кулак, відведіть його до правого плеча - натягніть тятиву. Концентруйтеся на диханні і зосередьтеся на області нирок, щоб стимулювати енергію в цій зоні.
•Поверніться у вихідне положення: схрестіть руки, розпряміть ноги, розслабте коліна.
•Виконайте вправу дев`ять раз, натягуючи тятиву лівою рукою, і дев`ять раз - правою.