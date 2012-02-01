Чим небезпечна їжа з мікрохвильовки

Українські екологи не рекомендують дітям і вагітним жінкам вживати їжу, приготовану в мікрохвильовці. Електромагнітне поле змінює енергетику організму людини на молекулярному рівні, показали дослідження.

Співробітники київського Інституту екології людини вивчили вплив мікрохвильових печей на людський організм, проаналізувавши воду в пляшці до і після її кип`ятіння в мікрохвильовці. Експеримент довів, що хвилі змінюють структуру молекул, а вода найбільш схильна до штучних вібрацій. Наш організм на 70% складається з води, і електромагнітне поле впливає на нього на молекулярному рівні. Це найнебезпечніше для людей з ослабленим імунітетом, вагітних жінок і дітей.

Негативна енергетика з продуктів і рідин змінює склад крові і лімфи, провокує онкологічні захворювання. Але розігрівати їжу в мікрохвильовці безпечно, переконані експерти.

likar.info