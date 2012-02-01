Школярка трохи не померла через наггетси

Британська школярка Стейсі Ірвін трохи не померла від вираженої анемії через те, що з двох до 17-и років харчувалася винятково курячими наггетсами – котлетками з курячого м`яса.

Два тижні тому Стейсі знепритомніла в школі, звідки бригада швидкої допомоги доставила дівчину в реанімацію.

У лікарні лікарі визначили, що у школярки виражена анемія - різке зменшення гемоглобіну в крові, що привело до стійкого погіршення постачання киснем до всіх життєво важливих органів. Їй призначили інтенсивне лікування вітамінними препаратами, препаратами заліза і багато інших ліків, повідомляє УНН.

У лікарні Стейсі зізналася лікарям про наявність у неї непереборній пристрасті до курячих котлеток - навіть найдосвідченіші психіатри клініки, де вона лікувалася, не могли пригадати нічого подібного зі своєї практики.

Її 39-річна мати в повному відчаї - пристрасть Стейсі до котлеток розвинулася так швидко і стала ще в дитинстві такою сильною, що спохопившись батьки вже нічого не змогли поробити з «наггетсовою» залежністю своєї старшої дочки (у сім`ї ростуть ще двоє молодших дітей, але вони віддають перевагу домашній їжі).

focus.ua